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Стала відома мета такої практики.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 вересня, стало відомо, що у президентській фракції «Слуга народу» попрацювали над законопроектом, яким пропонується зменшити кількість діючих місцевих судів. А саме в 3-4 рази.
Про це повідомив Павло Павлишин - глава робочої групи з розробки нової карти українських судів.
За його словами, така практика дозволить покращити якість правосуддя, оскільки в нових окружних судах кількість суддів збільшиться до щонайменше 8 осіб. Павлишин додав, що наразі в країні близько 600 місцевих судів.
10:15: «Слуги народу» хочуть скоротити кількість місцевих судів в 3-4 рази
09:40: У Франції тривають протести проти медичних ковідних талонів
11:38: Міцно вчепились за пригріті місця – У ВРУ не вистачило голосів за скорочення числа депутатів
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