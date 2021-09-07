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«Слуги народу» хочуть скоротити кількість місцевих судів в 3-4 рази

Аня Мартинюк 07 вересня 2021, 10:15
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«Слуги народу» хочуть скоротити кількість місцевих судів в 3-4 рази

Стала відома мета такої практики. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 вересня, стало відомо, що у президентській фракції «Слуга народу» попрацювали над законопроектом, яким пропонується зменшити кількість діючих місцевих судів. А саме в 3-4 рази.

Про це повідомив Павло Павлишин - глава робочої групи з розробки нової карти українських судів.

За його словами, така практика дозволить покращити якість правосуддя, оскільки в нових окружних судах кількість суддів збільшиться до щонайменше 8 осіб. Павлишин додав, що наразі в країні близько 600 місцевих судів.

 

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