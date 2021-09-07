Аня Мартинюк 07 вересня 2021, 09:40

Люди закликають боротися за свою свободу.

Новину передає «Преса України».

У Франції тривають протести проти медичних ковідних талонів. Протестом керує націоналістична партія «Les Patriotes».

«Боріться за свободу, як ви боролися за туалетний папір» - з такими табличками французи вийшли на вулиці Парижу.

Згідно з опитуванням, опублікованим Le Figaro, 67% французів підтримують ковідний талон на обслуговування. Як відомо, французам потрібно буде пред'явити медичний квиток, щоб користуватися звичайними рутинними справами, такими як випити кави в кафе або подорожувати на міжміському поїзді.