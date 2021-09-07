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Люди закликають боротися за свою свободу.
Новину передає «Преса України».
У Франції тривають протести проти медичних ковідних талонів. Протестом керує націоналістична партія «Les Patriotes».
«Боріться за свободу, як ви боролися за туалетний папір» - з такими табличками французи вийшли на вулиці Парижу.
Згідно з опитуванням, опублікованим Le Figaro, 67% французів підтримують ковідний талон на обслуговування. Як відомо, французам потрібно буде пред'явити медичний квиток, щоб користуватися звичайними рутинними справами, такими як випити кави в кафе або подорожувати на міжміському поїзді.
10:15: «Слуги народу» хочуть скоротити кількість місцевих судів в 3-4 рази
09:40: У Франції тривають протести проти медичних ковідних талонів
11:38: Міцно вчепились за пригріті місця – У ВРУ не вистачило голосів за скорочення числа депутатів
10:55: 2 тисячі доларів – В Україні продають картину з олігархами
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