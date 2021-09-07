На Рівненщині дефіцит тестів на ковід

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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 вересня, стало відомо, що в Рівненській області закінчилися експрес-тести для виявлення коронавірусу. Рівнянам тепер треба чекати жовтня-листопада, щоб пройти такий тест.
Про це повідомили місцеві ЗМІ, посилаючись на начальника управління охорони здоров'я в Рівненській області Олену Гандзюк. За її словами, з моменту загострення епідситуації виникла потреба швидких тестів. Тому ситуація з дефіцитом тестів посилюватиметься.
Відомо, що влада регіону проаналізує, як вийти з ситуації.
10:15: «Слуги народу» хочуть скоротити кількість місцевих судів в 3-4 рази
09:40: У Франції тривають протести проти медичних ковідних талонів
11:38: Міцно вчепились за пригріті місця – У ВРУ не вистачило голосів за скорочення числа депутатів
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