На Рівненщині дефіцит тестів на ковід

Аня Мартинюк 07 вересня 2021, 09:07

Стало відомо, коли рівняни можуть їх отримати.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 вересня, стало відомо, що в Рівненській області закінчилися експрес-тести для виявлення коронавірусу. Рівнянам тепер треба чекати жовтня-листопада, щоб пройти такий тест.

Про це повідомили місцеві ЗМІ, посилаючись на начальника управління охорони здоров'я в Рівненській області Олену Гандзюк. За її словами, з моменту загострення епідситуації виникла потреба швидких тестів. Тому ситуація з дефіцитом тестів посилюватиметься.

Відомо, що влада регіону проаналізує, як вийти з ситуації.