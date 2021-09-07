Коронавірус в Україні – Плюс 2197 нових хворих

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Також побільшало летальних випадків.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 вересня, в прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в країні виявили 2 197 осіб з коронавірусом. З них 197 дітей та 37 медиків. Тим часом на Землі кількість хворих перевалила за 221 мільйон.
На жаль, за добу померли 53 українця. З початку пандемії - 54 054 особи.
У Києві найбільше нових хворих – 304. У Львівській області 165 осіб, Харківській – 163.
11:38: Міцно вчепились за пригріті місця – У ВРУ не вистачило голосів за скорочення числа депутатів
10:55: 2 тисячі доларів – В Україні продають картину з олігархами
09:41: «Зоряні війни»: США позбавляють Росію $180 млн «космічного» річного прибутку
09:09: Не носила маску – У Сінгапурі жінка проведе 16 тижнів у в'язниці
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