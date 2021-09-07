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Коронавірус в Україні – Плюс 2197 нових хворих

Аня Мартинюк 07 вересня 2021, 08:32
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Коронавірус в Україні – Плюс 2197 нових хворих

Також побільшало летальних випадків.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 вересня, в прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в країні виявили 2 197 осіб з коронавірусом. З них 197 дітей та 37 медиків. Тим часом на Землі кількість хворих перевалила за 221 мільйон.

На жаль, за добу померли 53 українця. З початку пандемії - 54 054 особи.

У Києві найбільше нових хворих – 304. У Львівській області 165 осіб, Харківській – 163.  

 

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