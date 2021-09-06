Чем гибкий неон отличается от LED-ленты

zmxn 05 вересня 2021, 02:29

В то время, как светодиодные ленты стали понятием нарицательным, гибкий неон многим по-прежнему незнаком или концептуально непонятен. Светодиодный неон для многих потребителей представляет собой загадку. Хотя за минувшее десятилетие люди успели привыкнуть к различным полупроводниковым осветительным решениям, чёткое представление обо всех их видах сформировалось далеко не у каждого. Предлагаем изучить данную тему поближе и разобраться в различиях между двумя этими типами изделий.

Начнём с главных характеристик, которые являются общими для обоих видов данной продукции. Во-первых, в основе как LED-ленты, так и гибкого светодиодного неона лежат полупроводники. Во-вторых, изделия из обеих категорий являются условно-стационарными: при необходимости их можно закрепить на некотором основании, но сами по себе они достаточно гибкие и мобильные. В-третьих, все они дают яркий свет при достаточно небольшом энергопотреблении, разительно отличаясь от обычных гирлянд, основанных на работе миниатюрных лампочек накаливания.

Технические сведения о LED-неоне и светодиодной ленте

Светодиодная лента на 220 вольт представляет собой длинное изделие в рулоне, размещённое на цельной печатной плате. Основание в данном случае является достаточно прочным и гибким, число диодов на одном погонном метре может варьироваться в очень широких пределах, а ширина и мощность продукции делят ассортимент таких устройств на линейки. Кроме того, в данном случае предусмотрена малая кратность порезки: при стандартном метраже одного рулона 5 метров, основу разрезают по меткам, расставленным каждые 5 или, реже, 2,5 см.

LED-неон по строению и общей концепции действительно предельно близок к ленте: он тоже представляет собой гибкую основу с большим набором токопроводящих дорожек и светодиодов. Однако защита элементов, испускающих свет, здесь в разы лучше. Если многие ленты могут вообще не иметь защитных оболочек или закрываться тонким слоем силикона, то для светодиодного неона обязательным атрибутом является наружная трубка из ПВХ или другого полимера. Она в достаточной мере прозрачна, чтобы иметь возможность пропускать свет наружу, и при этом весьма прочна. Последнее свойство обуславливает стойкость изделия к воздействию пыли, влаги, осадков, высоких и низких температур.

Применение наружных оболочек на полупроводниковых осветительных изделиях преследует ещё одну важную цель – увеличение равномерности свечения. Немного матовые стенки трубок или покрытий делают и гибкий неон, и светодиодную ленту на 220 В визуально однородными при работе, придают необходимое рассеивание исходящим лучам. Безусловно, у первого обычно и прочность рассеивателя, и визуальная равномерность свечения выше. А вот резать его можно только кратно 1 метру или 50 см. Зато общий метраж бобины зачастую составляет целых 100 метров.

Сфера применения LED-ленты и гибкого неона

Светодиодные ленты на 220 В и на 12 В традиционно применяют в закрытых помещениях – в жилых интерьерах, в магазинах, на выставках, при украшении офисов и пр. Не имея достаточно надёжных наружных оболочек, такое устройство боится перегрева и проникновению влаги. Кроме того, никакой стойкостью к попаданию прямых солнечных лучей оно не обладает.

А вот гибкий неон, напротив, рекомендован к использованию на улице. Им можно украшать вывески и витрины, подсвечивать деревья, контурировать здания, формовать в виде скульптур и инсталляций. При этом оболочки выдержат не только изгибы под самыми разными углами, но и постоянное действие палящего солнца, дождя или лежащего снега.

Подбирая ленту или гибкий LED-неон, оцените условия, в которых будет работать ваша подсветка. Если они суровы, лучше отдайте предпочтение тому решению, которое предназначено для подобных обстоятельств. Помните, что стремление сэкономить на таких вещах никогда не приводит ни к чему хорошему.

Источник: 5watt.ua