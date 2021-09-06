Как правильно выбрать размер постельного белья

zmxn 05 вересня 2021, 06:22

Качественный сон возможен, если у вас удобный матрас, подушка и правильно подобранное постельное белье. Натуральные, приятные для тела материалы – это не единственный критерий, на который следует обращать внимание. При подборе также стоит учитывать размеры простыни, пододеяльника и наволочки.

От чего зависит размер постельного белья

Может показаться, что все очень просто, ведь требуется только выбрать тот комплект, который подходит для вашего одеяла, подушки и спального места. Существует более 10 типоразмеров, а отдельные производители предлагают свои варианты. Главное, на что следует ориентироваться, – это размеры:

одеяла (оно не должно болтаться в пододеяльнике или сбиваться в комок);

подушек (важно, чтобы наволочка плотно сидела, но не была слишком мала);

кровати (с учетом этого параметра подбираются простыни).

Чтобы не возникало сложностей, очень важно правильно выбрать матрас и одеяло с подушкой. Дело в том, что если они будут несоразмерны друг другу, то и найти подходящий комплект постельного белья окажется сложно.

Определяем размер

Начать рекомендуем с матраса. Если простыня будет то и дело сбиваться и «убегать» на протяжении ночи, это окажется не самым удобным вариантом. Учитывайте не только площадь, но и высоту матраса. Не забывайте, что простыню потребуется заправить. Это касается и изделий на резинке: ширина и длина должны быть как минимум на 10–20 см больше. Если матрас высокий (20 и более сантиметров), то требуется запас около 40 см.

Подбирать пододеяльник значительно проще, для этого нужно знать только ширину и длину одеяла. Максимальная прибавка, которая может потребоваться, – это 5 см с каждой стороны.

Размер наволочек зависит от габаритов подушки. Современные изделия делают прямоугольными, поскольку на таких значительно удобнее спать. Отдельные производители предлагают комплекты постельного белья с прямоугольными и квадратными наволочками.

Стандартные размеры простыней:

полуторные – 150х220 см;

двуспальные – 175х215 см;

семейные и евро – 220х240 см;

детские – 100/120х150 см.

Пододеяльники классифицируются таким же образом. Полуторный – 145х215, двуспальный – 175х215, семейный – 145х215 (2 единицы в комплекте), евро – 220х220, евро макси – 220х240 см. Что касается наволочек, то они бывают нескольких вариантов: 70х70 и 50х50 см встречаются сейчас не очень часто, более распространены 70х50 см. В одном комплекте может быть 2 набора наволочек.

Сегодня самым популярным является постельное белье евро. Это объясняется тем, что все чаще покупают высокие ортопедические матрасы, для которых двуспальные комплекты не подходят. Подобрать качественное постельное белье евро можно тут: https://hotelline.ua/postelnoe-bele-ru-1/postelnoe-bele-evro-ru. Доступен большой ассортимент товаров высокого качества по доступным ценам. Есть особенно выгодные предложения для оптовиков.