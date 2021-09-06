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В МОЗ назвали дату посилення карантину в Україні

Аня Мартинюк 06 вересня 2021, 14:02
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В МОЗ назвали дату посилення карантину в Україні

Уже зовсім скоро. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 вересня, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що наразі країна знаходиться в «зеленій» епідемзоні. Але МОЗ направило уряду подання про переведення її в «жовту».

За його словами, карантин можуть посили уже з наступного тижня. А саме 13 вересня.

 

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