В МОЗ назвали дату посилення карантину в Україні

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Уже зовсім скоро.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 вересня, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що наразі країна знаходиться в «зеленій» епідемзоні. Але МОЗ направило уряду подання про переведення її в «жовту».
За його словами, карантин можуть посили уже з наступного тижня. А саме 13 вересня.
11:38: Міцно вчепились за пригріті місця – У ВРУ не вистачило голосів за скорочення числа депутатів
10:55: 2 тисячі доларів – В Україні продають картину з олігархами
09:41: «Зоряні війни»: США позбавляють Росію $180 млн «космічного» річного прибутку
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