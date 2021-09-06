В Україні бабине літо – синоптик

Аня Мартинюк 06 вересня 2021, 12:20

Опадів не очікується.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 вересня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що новий тиждень розпочався в Україні гострим, свіжим, навіть холодним, повітрям.

«Протягом дня 7-го вересня у більшості областей України очікується +15+20 градусів, на Закарпатті та на Півдні до +23 градусів. Заморозки на ґрунті ще затримаються, проте вже з середи стане інтенсивніше теплішати, і вночі, і вдень», - розповіла вона.

Опадів не очікується. За словами Діденко, наразі в Україні перше бабине літо, яке триватиме до 11 вересня. У Києві тиждень буде сухим, малохмарним. Вдень передбачається до +18 градусів.