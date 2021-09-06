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Міцно вчепились за пригріті місця – У ВРУ не вистачило голосів за скорочення числа депутатів

Аня Мартинюк 06 вересня 2021, 11:38
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Міцно вчепились за пригріті місця – У ВРУ не вистачило голосів за скорочення числа депутатів

 Про це повідомив Руслан Стефанчук.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 вересня, перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що народні обранці не  згодні з рішенням скоротити кількість депутатів. А саме з 450 до 300 осіб.

За його словами, на початку скликання ВРУ планувала внести зміни до Конституції України, але досягти згоди не вдалось.

«Зміни до Конституції - це така річ, де депутатів "Слуги народу" не вистачає. Адже нам потрібні 300 голосів в залі. Я просто відверто скажу, що зараз консолідацію інших фракцій з питання скорочення Ради до 300 осіб, відкликання нардепів та інших внутрішніх речей зібрати поки не вдається», - зазначив Стефанчук.

Стефанчук не втрачає надії, що вирішити це питання все ж вдасться.

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