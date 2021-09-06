5 беззаперечних переваг бездротових пилососів

zmxn 05 вересня 2021, 01:27

Незамінний помічник у будинку або черговий безглуздий девайс? До бездротових вертикальних пилососів деякі господині ставляться з недовірою, а даремно.

Ми вирішили ознайомитися з можливостями портативної клінінг-техніки детальніше. Виявляється, крім відсутності дротів по всій квартирі, акумуляторні пилососи мають багато переваг. Ми назвемо п’ять з них.

Маленька вага пристрою

За допомогою електровінику прибирати легше й швидше, адже не потрібно тягнути за собою важкий клінінг-агрегат. Важить Керхер пилосос акумуляторного типу лише 1,2 кг (модель KB 5 Premium). Крім того, він дозволяє працювати без нахилів. Потужніші моделі важать понад 2 кг і, завдяки ергономічним ручкам, ця вага практично не відчувається.

Ергономіка девайса продумана: швидка зміна насадок, легке очищення контейнера зі сміттям - все робиться одним натисканням кнопки.

Незалежність від розеток

Пилососи оснащені літій-іонним акумулятором та працюють без підключення до мережі. Після зарядки приладу у вас є понад півгодини, щоб без поспіху обійти всю квартиру (точний час залежить від обраного режиму та щітки-насадки). Деякі моделі здатні протриматися “на батарейках” до 75 хвилин! Тепер не потрібно перейматися, що не вистачить довжини дроту для прибирання у віддалених частинах апартаментів й запасатися подовжувачами.

Клінінг у важкодоступних місцях

З ручним помічником легше дістатися не тільки до найвіддаленіших куточків квартири: з’являється можливість з легкістю прибрати пил у важкодоступних місцях, а саме:

на підвіконнях;

під стелею;

в щілинах між стінами й меблями;

під диванами та шафами;

у кутах;

між стільцями;

на сходах.

Ефективне прибирання





Попри компактність, сучасні пилососи забезпечують ретельне очищення поверхні, збирають пил та сміття, фільтрують повітря. Моторизовані щіточки добре ковзають по підлозі й не пропускають дрібне сміття.

Детально вивчити інформацію про суперпотужний бездротовий пилосос Дайсон можна в каталозі за посиланням: https://eldorado.ua/bagless/c1039038/producer=dyson/, але користувачі, які вже купили цю модель, особливо виділяють ефективну здатність пристрою всмоктувати джерела алергенів, особливо шерсть домашніх тварин.

Силовий агрегат Dyson V8 Animal робить до 110 тисяч обертів на хвилину. При цьому потужність всмоктування складає 115 Вт, що дозволяє прибирати частинки пилу та сміття різного розміру. Пристрій з легкістю справляється з прибиранням килимів та ковроліну, а також паркету, лінолеуму і керамограніту.

Зручне зберігання

Проводовому миючому пилососу солідних розмірів потрібна ніша для зберігання або окреме місце в коморі. Електровіник можна заховати за дверима, шторами, в шафі або “припаркувати” уздовж стіни. А для зберігання насадок вистачить невеликої полички.

Як бачимо, завдяки гідним технічним характеристикам, бездротовий пилосос може повністю замінити провідний аналог й стати надійним помічником у прибиранні оселі від підлоги до стелі.