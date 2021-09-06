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Авторкою роботи є Світлана Крюкова.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 вересня, відома українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова представила на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук нову політичну картину. Уже традиційно вона запропонувала її придбати за стартовою ціною аукціону 2 тисячі доларів.
«Картина заряджена на хорошу маржу і прибутковість», - зазначила вона.
Так, робота має назву «Деоргалізація». На ній можна побачити українських олігархів верхом на коровах. Серед них Ігор Коломойський, Рінат Ахметов, Петро Порошенко та інші.
10:55: 2 тисячі доларів – В Україні продають картину з олігархами
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