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2 тисячі доларів – В Україні продають картину з олігархами

Аня Мартинюк 06 вересня 2021, 10:55
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2 тисячі доларів – В Україні продають картину з олігархами

Авторкою роботи є Світлана Крюкова. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 вересня, відома українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова представила на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук нову політичну картину. Уже традиційно вона запропонувала її придбати за стартовою ціною аукціону 2 тисячі доларів.

«Картина заряджена на хорошу маржу і прибутковість», - зазначила вона.

Так, робота має назву «Деоргалізація». На ній можна побачити українських олігархів верхом на коровах. Серед них Ігор Коломойський, Рінат Ахметов, Петро Порошенко та інші.

 

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