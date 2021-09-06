Світові ціни на нафту знову просіли

Аня Мартинюк 06 вересня 2021, 10:20

Ринок нафти досі під тиском.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 вересня, стало відомо, що світові ціни на нафту впали на долар після зниження цін Саудівською Аравією на контракт на нафту в Азії, що викликало стурбованість на ринку.

Ф'ючерси на нафту марки Brent у листопаді впали на 98 центів, або на 1,4%, до 71,63 долара за барель, тоді як американська нафта проміжної марки West West в жовтні була на рівні 68,34 долара за барель, що на 95 центів, або на 1,4%, менше.

Тим часом глобальні поставки нафти збільшуються, оскільки Організація країн-експортерів нафти та їх союзники, угруповання, відоме як ОПЕК+, збільшує видобуток на 400 000 барелів на день у період з серпня по грудень. Враховуючи те, що ОПЕК+ продовжує свій план щомісячного збільшення видобутку, незважаючи на слабкі дані з Китаю та США, що викликають побоювання щодо сповільнення, а також Саудівської Аравії, яка шукає частку ринку в регіоні, нафта, ймовірно, залишиться під тиском.