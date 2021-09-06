«Зоряні війни»: США позбавляють Росію $180 млн «космічного» річного прибутку

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Вони більше не потрібні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 вересня, стало відомо, що США більше не купуватимуть у Росії двигуни RD-180 для одноступінчастих двоступеневих ракет-носіїв Atlas V. Про це повідомило видання BulgarianMilitary з посиланням на Defense Express. Також було припинено продаж цих ракет.
«Це все. Усі вони [ракети-носії] були продані», - заявила Торі Бруно, виконавчий директор United Launch Alliance в інтерв'ю The Verge.
RN Atlas V буде повністю виведений з експлуатації до середини цього десятиліття, перед цим ULA, альянс Boeing та Lockheed Martin, планує ще 29 запусків. Решта запусків будуть в інтересах Міністерства оборони США, NASA, Amazon та інших неназваних комерційних замовників.
«Три-чотири двигуни RD-180 вже встановлені на ракетах Atlas V для майбутніх місій, деякі ще є в наявності. Ми купили RD-180 заздалегідь, тому я можу припинити цей зв’язок (з Росією) і не залежати від неї як просив нас Конгрес», - пояснила Торі Бруно.
Так, Росія втратить 140-180 мільйонів доларів або 10-13 мільярдів рублів річного прибутку.
Варто зазначити, що Сполучені Штати закупили 122 двигуна RD-180 з 1997 року. Останні шість були придбані США в квітні цього року. Замість російських ракет використовуватимуться дешевші Vulcan Centaur з двигунами ВЕ-4, розроблені місцевою компанією Blue Origin.
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