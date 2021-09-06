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Не носила маску – У Сінгапурі жінка проведе 16 тижнів у в'язниці

Аня Мартинюк 06 вересня 2021, 09:09
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Не носила маску – У Сінгапурі жінка проведе 16 тижнів у в'язниці

За жінкою пильно слідкували. 

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у Сінгапурі 54-річну Фун Чі Йок визнали винною у не носінні маски у громадських місцях. Вона «попалася» декілька разів й уже визнала свою вину.

Тепер жінка проведе 16 тижнів у в’язниці. Відомо, що після так званого злочину жінка виїхала до Великої Британії, а коли повернулася – їй пред’явили звинувачення. 

До слова, у Сінгапурі порушники, які вперше порушують закони, передбачені Законом про тимчасові заходи Covid-19, можуть бути засуджені до шести місяців та штрафу до 10 000 доларів США. За повторні правопорушення їх можуть засудити до року та штрафу до 20 000 доларів.

 

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