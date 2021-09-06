В МОЗ представили нову коронавірусну статистику

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В Україні понад 54 тисячі летальних випадків.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу, 5 вересня, в Україні виявили 773 нових ковідних хворих. З них 62 дитини.
На жаль, загальна кількість летальних випадків в країні перевищила 54 тисячі осіб. А саме становить 54 001 людину. За минулу добу зафіксовано 18 летальних випадків. Одужали за добу 457 осіб.
«Місто Київ (офіційно за добу виявлено 93 нових заражених), Чернівецька область (69 осіб), Одеська область (63), Тернопільська область (61) та Львівська область ( 56 осіб)», - йдеться в повідомленні.
До слова, загальна кількість летальних випадків від коронавірусу становить 4 567 131 чоловік.
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