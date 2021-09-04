У Львові екстренно сів літак

Аня Мартинюк 04 вересня 2021, 13:58

Стала відома причина такого ходу подій.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 вересня, стало відомо, що в аеропорту Львова екстрено сів літак з Ларнаки. У повітряного судна виникла проблема з управлінням передньою стійкою шасі. В результаті капітан судна запросив екстрену посадку.

У прес-службі аеропорту розповіли, що о 12:13 було отримано сигнал "тривога" від літака авіакомпанії Wizz Air Airbus A320. Літак виконував рейс WZZ6715 за маршрутом Ларнака-Львів.

На борту була 131 особа. З пасажирами все в порядку.