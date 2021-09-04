Примусова вакцинація – До мера Франківська звернулися з проханням 13:40
Україна лідирує в Європі за кількістю довічно засуджених 13:07
В Україні збільшили список банків для отримання пенсії 12:27
В МОЗ відзвітували про кількість нових вакцинації проти ковіду 09:47
В Україні продовжує значно збільшуватися кількість ковідних хворих 08:27
Зеленському в США подарували книгу «Легка черепно-мозкова травма» 10:26
Різкий приріст – В Україні 2693 людини з коронавірусною інфекцією 09:47
Українці оформлятимуть електронний закордонний паспорт 08:03
Українські тенісисти взяли срібло на Паралімпіаді-2020 14:02
Українці зможуть подавати заяву на реєстрацію шлюбу в Дії 13:39
У США можуть розпочати виробництво вакцини «Супутник V» 11:50
Стала відома причина такого ходу подій.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 вересня, стало відомо, що в аеропорту Львова екстрено сів літак з Ларнаки. У повітряного судна виникла проблема з управлінням передньою стійкою шасі. В результаті капітан судна запросив екстрену посадку.
У прес-службі аеропорту розповіли, що о 12:13 було отримано сигнал "тривога" від літака авіакомпанії Wizz Air Airbus A320. Літак виконував рейс WZZ6715 за маршрутом Ларнака-Львів.
На борту була 131 особа. З пасажирами все в порядку.
13:58: У Львові екстренно сів літак
13:40: Примусова вакцинація – До мера Франківська звернулися з проханням
13:07: Україна лідирує в Європі за кількістю довічно засуджених
12:27: В Україні збільшили список банків для отримання пенсії
09:47: В МОЗ відзвітували про кількість нових вакцинації проти ковіду
08:27: В Україні продовжує значно збільшуватися кількість ковідних хворих
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.