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У Львові екстренно сів літак

Аня Мартинюк 04 вересня 2021, 13:58
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У Львові екстренно сів літак

Стала відома причина такого ходу подій.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 вересня, стало відомо, що в аеропорту Львова екстрено сів літак з Ларнаки. У повітряного судна виникла проблема з управлінням передньою стійкою шасі. В результаті капітан судна запросив екстрену посадку.

У прес-службі аеропорту розповіли, що о 12:13 було отримано сигнал "тривога" від літака авіакомпанії Wizz Air Airbus A320. Літак виконував рейс WZZ6715 за маршрутом Ларнака-Львів. 

На борту була 131 особа. З пасажирами все в порядку.

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