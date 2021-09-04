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Примусова вакцинація – До мера Франківська звернулися з проханням

Аня Мартинюк 04 вересня 2021, 13:40
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Примусова вакцинація – До мера Франківська звернулися з проханням

На тлі скандалу про звільнення невакцинованих підлеглих. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 вересня, стало відомо, уповноважена з прав людини ВРУ Людмила Денисова звернулася до мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа. А саме зприводу заяви останнього про примусову вакцинацію від коронавірусу задля збереження роботи.

Людмила Денисова закликала Руслана Марцінківа згадати про Конституцію, яка гарантує право кожного на працю і захист від незаконного звільнення.

До слова, раніше в Мінекономіки наголошували, що законодавство України не містить підстав для роботодавців змушувати працівників вакцинуватися.

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