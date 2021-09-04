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У ВРУ виступили з пропозицією.
Новину передає «Преса України».
Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денисова зробила важливу заяву. За її словами, у українських в'язницях знаходяться 1536 довічно засуджених. Це найбільший показник у Європі.
За її словами, під час зустрічі з главою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільдою Богнер було обговорено гуманізацію національного законодавства щодо осіб, які відбувають довічне покарання.
Людмила Денисова наголосила, що чинне законодавство не дає таким засудженим права на надію – перегляд справи, що треба виправити.
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13:07: Україна лідирує в Європі за кількістю довічно засуджених
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08:27: В Україні продовжує значно збільшуватися кількість ковідних хворих
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