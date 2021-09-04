Україна лідирує в Європі за кількістю довічно засуджених

Аня Мартинюк 04 вересня 2021, 13:07

У ВРУ виступили з пропозицією.

Новину передає «Преса України».

Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денисова зробила важливу заяву. За її словами, у українських в'язницях знаходяться 1536 довічно засуджених. Це найбільший показник у Європі.

За її словами, під час зустрічі з главою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільдою Богнер було обговорено гуманізацію національного законодавства щодо осіб, які відбувають довічне покарання.

Людмила Денисова наголосила, що чинне законодавство не дає таким засудженим права на надію – перегляд справи, що треба виправити.