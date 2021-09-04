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Українцям доступні 45 фінустанов для отримання пенсії.
Новину передає «Преса України».
В Україні збільшили список банків, де українські пенсіонери зможуть отримувати допомогу від держави. Список представило Міністерство фінансів України.
Як зазначається, що окрім пенсій у банках зі списку можна отримувати грошову допомогу та заробітну плату працівникам бюджетних установ. Так, у списку 45 банків.
Серед популярних банків – Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Банк Альянс, Ідея Банк, Глобус Банк та інші.
12:27: В Україні збільшили список банків для отримання пенсії
09:47: В МОЗ відзвітували про кількість нових вакцинації проти ковіду
08:27: В Україні продовжує значно збільшуватися кількість ковідних хворих
10:26: Зеленському в США подарували книгу «Легка черепно-мозкова травма»
09:47: Різкий приріст – В Україні 2693 людини з коронавірусною інфекцією
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