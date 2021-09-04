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В Україні збільшили список банків для отримання пенсії

Аня Мартинюк 04 вересня 2021, 12:27
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В Україні збільшили список банків для отримання пенсії

Українцям доступні 45 фінустанов для отримання пенсії.   

Новину передає «Преса України».

В Україні збільшили список банків, де українські пенсіонери зможуть отримувати допомогу від держави. Список представило Міністерство фінансів України.

Як зазначається, що окрім пенсій у банках зі списку можна отримувати грошову допомогу та заробітну плату працівникам бюджетних установ. Так, у списку 45 банків.

Серед популярних банків – Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Банк Альянс, Ідея Банк, Глобус Банк та інші.

 

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