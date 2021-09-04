У Китаї стався потужний землетрус магнітудою 5,1

Аня Мартинюк 04 вересня 2021, 11:52

Обійшлось без жертв.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 вересня, в китайській префектурі Пішань Синьцзян-Уйгурського стався землетрус магнітудою 5,1 за шкалою Ріхтера. За даними агентства Xinhua, епіцентр землетрусу знаходився на глибині 7 км.

Місцева влада повідомила, що ніхто не постраждав в результаті землетрусу. Також не виявлено матеріальних збитків.