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Українці ще охоче вакцинуються.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 вересня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні за минулу добу щеплення проти коронавірусу зробили 167 489 чоловік.
Першу дозу отримали 49 670 осіб, другу - 117 819 осіб.
«Протягом доби працювали: 996 мобільних бригад, 2928 пунктів щеплення, 338 центрів вакцинації», - зазначили в прес-службі.
З початку кампанії вакцинації уколи отримали 548 621 особа, з них отримали одну дозу - 5 548 619 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 4 129 835 чоловік. Всього проведено 9 678 454 щеплення.
09:47: В МОЗ відзвітували про кількість нових вакцинації проти ковіду
08:27: В Україні продовжує значно збільшуватися кількість ковідних хворих
10:26: Зеленському в США подарували книгу «Легка черепно-мозкова травма»
09:47: Різкий приріст – В Україні 2693 людини з коронавірусною інфекцією
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