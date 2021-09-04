В МОЗ відзвітували про кількість нових вакцинації проти ковіду

Аня Мартинюк 04 вересня 2021, 09:47

Українці ще охоче вакцинуються.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 вересня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні за минулу добу щеплення проти коронавірусу зробили 167 489 чоловік.

Першу дозу отримали 49 670 осіб, другу - 117 819 осіб.

«Протягом доби працювали: 996 мобільних бригад, 2928 пунктів щеплення, 338 центрів вакцинації», - зазначили в прес-службі.

З початку кампанії вакцинації уколи отримали 548 621 особа, з них отримали одну дозу - 5 548 619 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 4 129 835 чоловік. Всього проведено 9 678 454 щеплення.