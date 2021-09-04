Українські паралімпійці виграли ще два срібла

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Тепер збірна України має 46 срібних медалей.
Новину передає «Преса України».
На Паралімпіаді в Токіо легкоатлет Ігор Цвєтов і веслувальниця Марина Мажула взяли по срібній медалі. А саме на 11-й день змагань.
Цвєтов упустив золото в фінальному забігу росіянину Дмитру Сафронову. Мажула поступилася німкені Едіні Мюллер.
Нагадаємо, тепер українська збірна має 24 золотих, 46 срібних, 26 бронзових медалей.
08:27: В Україні продовжує значно збільшуватися кількість ковідних хворих
10:26: Зеленському в США подарували книгу «Легка черепно-мозкова травма»
09:47: Різкий приріст – В Україні 2693 людини з коронавірусною інфекцією
08:03: Українці оформлятимуть електронний закордонний паспорт
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