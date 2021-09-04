Українські паралімпійці виграли ще два срібла

Аня Мартинюк 04 вересня 2021, 09:07

Тепер збірна України має 46 срібних медалей.

Новину передає «Преса України».

На Паралімпіаді в Токіо легкоатлет Ігор Цвєтов і веслувальниця Марина Мажула взяли по срібній медалі. А саме на 11-й день змагань.

Цвєтов упустив золото в фінальному забігу росіянину Дмитру Сафронову. Мажула поступилася німкені Едіні Мюллер.

Нагадаємо, тепер українська збірна має 24 золотих, 46 срібних, 26 бронзових медалей.