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Українські паралімпійці виграли ще два срібла

Аня Мартинюк 04 вересня 2021, 09:07
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Українські паралімпійці виграли ще два срібла

Тепер збірна України має 46 срібних медалей. 

Новину передає «Преса України».

На Паралімпіаді в Токіо легкоатлет Ігор Цвєтов і веслувальниця Марина Мажула взяли по срібній медалі. А саме на 11-й день змагань.

Цвєтов упустив золото в фінальному забігу росіянину Дмитру Сафронову. Мажула поступилася німкені Едіні Мюллер.  

Нагадаємо, тепер українська збірна має 24 золотих, 46 срібних, 26 бронзових медалей.

 

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