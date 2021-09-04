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Також побільшало смертей від коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МОЗ повідомили, що 3 вересня в Україні кількість хворих на ковід виросла на 2 614 осіб. З них 196 дітей та 46 медпрацівників.
На жаль, 44 людини померли. Разом з тим одужали 1 447 осіб.
Найбільша кількість нових хворих у Києві – 339, Харківській області – 216, Одеській області – 208.
08:27: В Україні продовжує значно збільшуватися кількість ковідних хворих
10:26: Зеленському в США подарували книгу «Легка черепно-мозкова травма»
09:47: Різкий приріст – В Україні 2693 людини з коронавірусною інфекцією
08:03: Українці оформлятимуть електронний закордонний паспорт
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