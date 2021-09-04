В Україні продовжує значно збільшуватися кількість ковідних хворих

Аня Мартинюк 04 вересня 2021, 08:27

Також побільшало смертей від коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ повідомили, що 3 вересня в Україні кількість хворих на ковід виросла на 2 614 осіб. З них 196 дітей та 46 медпрацівників.

На жаль, 44 людини померли. Разом з тим одужали 1 447 осіб.

Найбільша кількість нових хворих у Києві – 339, Харківській області – 216, Одеській області – 208.