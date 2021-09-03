Путін заговорив про нормалізацію відносин з Україною

Аня Мартинюк 03 вересня 2021, 12:59

Наразі ситуацію він вважає «ненормальною і неприродною».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 вересня, російський президент Володимир Путін зробив важливу заяву в ході пленарного засідання VI Східного економічного форуму (ВЕФ) у Владивостоці. За його словами, відносини між РФ та Україною ненормальні.

Лідер кремля припустив, що вони все ж відновляться.

«Та ситуація, в якій ми сьогодні перебуваємо, є абсолютно ненормальною і неприродною. Рано чи пізно, а краще, якщо це станеться рано і чим раніше, тим краще, ми в повноформатному масштабі відновимо наші відносини з Україною», - заявив Путін.

Він додав, що Зеленський зможе взяти участь в російському Східному економічному форумі, якщо буде мітити курс на нормалізацію відносин.