Путін заговорив про нормалізацію відносин з Україною

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Наразі ситуацію він вважає «ненормальною і неприродною».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 вересня, російський президент Володимир Путін зробив важливу заяву в ході пленарного засідання VI Східного економічного форуму (ВЕФ) у Владивостоці. За його словами, відносини між РФ та Україною ненормальні.
Лідер кремля припустив, що вони все ж відновляться.
«Та ситуація, в якій ми сьогодні перебуваємо, є абсолютно ненормальною і неприродною. Рано чи пізно, а краще, якщо це станеться рано і чим раніше, тим краще, ми в повноформатному масштабі відновимо наші відносини з Україною», - заявив Путін.
Він додав, що Зеленський зможе взяти участь в російському Східному економічному форумі, якщо буде мітити курс на нормалізацію відносин.
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