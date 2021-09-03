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Цікавий хід подій.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 вересня, стало відомо, що українському президенту Володимиру Зеленському подарували у США книгу «Легка черепно-мозкова травма». Книгу видав американо-український медичний фонд AUMF. Вручала книгу член Палати представників США від штату Огайо, співголова українського кокуса Марсі Капту.
На інцидент відреагувала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова. В своєму Telegram-каналі вона пожартувала з цього приводу. Вона зазначила, що «все-таки книга - найкращий подарунок, як не крути».
10:26: Зеленському в США подарували книгу «Легка черепно-мозкова травма»
09:47: Різкий приріст – В Україні 2693 людини з коронавірусною інфекцією
08:03: Українці оформлятимуть електронний закордонний паспорт
14:02: Українські тенісисти взяли срібло на Паралімпіаді-2020
13:39: Українці зможуть подавати заяву на реєстрацію шлюбу в Дії
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