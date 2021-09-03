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Зеленському в США подарували книгу «Легка черепно-мозкова травма»

Аня Мартинюк 03 вересня 2021, 10:26
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Зеленському в США подарували книгу «Легка черепно-мозкова травма»

Цікавий хід подій. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 вересня, стало відомо, що українському президенту Володимиру Зеленському подарували у США книгу «Легка черепно-мозкова травма». Книгу видав американо-український медичний фонд AUMF. Вручала книгу член Палати представників США від штату Огайо, співголова українського кокуса Марсі Капту.

На інцидент відреагувала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова. В своєму Telegram-каналі вона пожартувала з цього приводу. Вона зазначила, що «все-таки книга - найкращий подарунок, як не крути».

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