Зеленському в США подарували книгу «Легка черепно-мозкова травма»

Аня Мартинюк 03 вересня 2021, 10:26

Цікавий хід подій.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 вересня, стало відомо, що українському президенту Володимиру Зеленському подарували у США книгу «Легка черепно-мозкова травма». Книгу видав американо-український медичний фонд AUMF. Вручала книгу член Палати представників США від штату Огайо, співголова українського кокуса Марсі Капту.

На інцидент відреагувала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова. В своєму Telegram-каналі вона пожартувала з цього приводу. Вона зазначила, що «все-таки книга - найкращий подарунок, як не крути».