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Та майже півсотні летальних випадків.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, в Україні 2 вересня виявили 2 693 людини з коронавірусом. З них 171 дитина і 40 медпрацівників. На жаль, зафіксовано 45 летальних випадків. З початку пандемії в Україні померли 53 922 людини.
Одужали за добу 1 112 осіб. Київ є лідером за кількістю нових хворих – 321 людина. На другому місці Одеська область - 236 заражених, третьому - Харківська область 231 новий випадок.
У світі тим часом кількість випадків захворювання становить у 219 017 517 людей.
10:26: Зеленському в США подарували книгу «Легка черепно-мозкова травма»
09:47: Різкий приріст – В Україні 2693 людини з коронавірусною інфекцією
08:03: Українці оформлятимуть електронний закордонний паспорт
14:02: Українські тенісисти взяли срібло на Паралімпіаді-2020
13:39: Українці зможуть подавати заяву на реєстрацію шлюбу в Дії
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