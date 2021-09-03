Різкий приріст – В Україні 2693 людини з коронавірусною інфекцією

Аня Мартинюк 03 вересня 2021, 09:47

Та майже півсотні летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, в Україні 2 вересня виявили 2 693 людини з коронавірусом. З них 171 дитина і 40 медпрацівників. На жаль, зафіксовано 45 летальних випадків. З початку пандемії в Україні померли 53 922 людини.

Одужали за добу 1 112 осіб. Київ є лідером за кількістю нових хворих – 321 людина. На другому місці Одеська область - 236 заражених, третьому - Харківська область 231 новий випадок.

У світі тим часом кількість випадків захворювання становить у 219 017 517 людей.