У Харківській області спалах африканської чуми

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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 вересня, стало відомо про спалах африканської чуми у Харківській області. За попередніми даними, померли 9 свиней. Визначена зона карантину в 13 кілометрів на 72 години.
Як зазначають місцеві ЗМІ, 1 вересня в НПП "Слобожанський" Богодухівського району було виявлено мертвих тварин. У прес-службі Харківської ОДА зазначили, що за результатами аналізу було підтверджено діагноз у свиней.
Також буде проведено облік всього поголів'я свиней в господарствах всіх форм власності в зоні захисту і спостереження.
10:26: Зеленському в США подарували книгу «Легка черепно-мозкова травма»
09:47: Різкий приріст – В Україні 2693 людини з коронавірусною інфекцією
08:03: Українці оформлятимуть електронний закордонний паспорт
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