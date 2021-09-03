У Харківській області спалах африканської чуми

Аня Мартинюк 03 вересня 2021, 09:16

Чиновники озвучили план дій.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 вересня, стало відомо про спалах африканської чуми у Харківській області. За попередніми даними, померли 9 свиней. Визначена зона карантину в 13 кілометрів на 72 години.

Як зазначають місцеві ЗМІ, 1 вересня в НПП "Слобожанський" Богодухівського району було виявлено мертвих тварин. У прес-службі Харківської ОДА зазначили, що за результатами аналізу було підтверджено діагноз у свиней.

Також буде проведено облік всього поголів'я свиней в господарствах всіх форм власності в зоні захисту і спостереження.