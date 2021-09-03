Паралімпіада в Токіо – Україна має ще одне золото

Аня Мартинюк 03 вересня 2021, 08:40

Всього у збірної 89 медалей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 вересня, стало відомо, що український параканоіст Сергій Ємельянов здобув золото на Паралімпіаді в Токіо. Він переміг у веслуванні на байдарці-одиночці в класі KL3.

У прес-службі Паралімпіади в Twitter зазначили, що 28-річний українець подолав дистанцію 200 метрів за 40,35 секунди. Він випередив суперника з РФ Леоніда Крилова.

Нараза українські паралімпійці мають 89 медалей - 21 золота, 43 срібних і 25 бронзових.