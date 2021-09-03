Паралімпіада в Токіо – Україна має ще одне золото

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Всього у збірної 89 медалей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 вересня, стало відомо, що український параканоіст Сергій Ємельянов здобув золото на Паралімпіаді в Токіо. Він переміг у веслуванні на байдарці-одиночці в класі KL3.
У прес-службі Паралімпіади в Twitter зазначили, що 28-річний українець подолав дистанцію 200 метрів за 40,35 секунди. Він випередив суперника з РФ Леоніда Крилова.
Нараза українські паралімпійці мають 89 медалей - 21 золота, 43 срібних і 25 бронзових.
08:03: Українці оформлятимуть електронний закордонний паспорт
14:02: Українські тенісисти взяли срібло на Паралімпіаді-2020
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