Вооружиться мемами — верный способ продвинуть свой аккаунт

zmxn 02 вересня 2021, 08:29

Как бы мы общались в соцсетях без мемов? Ответ на этот вопрос напрашивается только один: «Скучно и однообразно». Они помогают выражать нашу реакцию на прочитанное или увиденное в постах. По сути — это картинки, несущие в себе какую-то идею-эмоцию. Можно ли их использовать с пользой для своего контента? Безусловно!

Какой толк от мемов?

Если вы думаете, что создание этой фановой картинки — это что-то из области высшей математики, вы сильно заблуждаетесь. Для рождения нового мема понадобятся: главная идея, повод, шаблон и мини-текст. Найти шаблоны для мемов можно на интернет-ресурсах. Например, бесплатный онлайн-конструктор Crello предлагает большую коллекцию готовых шаблонов, которые можно редактировать по своему вкусу. Создав уникальный мем и запостив его в соцсетях, вы получаете немалую выгоду. Ведь они помогают:

поднять настроение;

привлекать дополнительный трафик;

удерживать аудиторию;

повышать доверие к бренду, который публикует их на своих страницах;

повысить продажи, поскольку у того, кто стал «своим в доску», покупают гораздо охотнее.

Для того чтобы ваш мем не «умер» сразу после представления миру, старайтесь не делать таких ошибок:

не используйте плоские шуточки;

не пытайтесь высмеять тему, которая уже неактуальна;

избегайте соблазна «закосить» под рекламу;

не описывайте ситуацию, в которой себя никто не узнает;

не применяйте картинку, которая не соответствует идейному смыслу мема.

А что же необходимо делать, чтобы извлечь из этих вирусоподобных созданий максимум пользы? Для этого есть несколько простых правил:

используйте для создания мемов только горячие ситуативные новости, пока они у всех на слуху;

публиковать их нужно регулярно, но не допускать пресыщения;

при публикации готового мема убедитесь, что на него нет авторских прав.

В целом мемы легко и ненавязчиво сближают с аудиторией. Однако, к сожалению, не каждому бренду или продукту они подойдут. Но что мешает поэкспериментировать?