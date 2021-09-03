Українці оформлятимуть електронний закордонний паспорт

Аня Мартинюк 03 вересня 2021, 08:03

Стало відомо, як його оформити.

Новину передає «Преса України».

Український уряд затвердив порядок формування та перевірки електронного паспорта та електронного закордонного паспорта. Він набрав чинності 2 вересня.

Як зазначається, паспорти формуються в додатку Дія за бажанням людини. Важливо знати, що для цього в Дії повинна бути вся необхідна інформація про громадянина країни.

Е-паспорт відображатиметься в додатку при наявності необхідної інформації в Реєстрі. В такому випадку українці можуть не користуватися фізичним паспортом.