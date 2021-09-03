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Стало відомо, як його оформити.
Новину передає «Преса України».
Український уряд затвердив порядок формування та перевірки електронного паспорта та електронного закордонного паспорта. Він набрав чинності 2 вересня.
Як зазначається, паспорти формуються в додатку Дія за бажанням людини. Важливо знати, що для цього в Дії повинна бути вся необхідна інформація про громадянина країни.
Е-паспорт відображатиметься в додатку при наявності необхідної інформації в Реєстрі. В такому випадку українці можуть не користуватися фізичним паспортом.
08:03: Українці оформлятимуть електронний закордонний паспорт
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