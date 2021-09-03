Зеленський закликав главу Apple до амбітних проектів

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Стало відомо, про що говорили сторони.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський наразі перебуває з візитом в США. Так, прибувши в Каліфорнію, він провів зустріч з головою Apple Тімом Куком. Зустріч пройшла в штаб-квартирі компанії в Купертіно.
«Радий зустрітися з Тімом Куком, який керує компанією, що надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації в світі. Україна також уже є світовим IT-хабом. Ми зацікавлені в розширенні присутності Apple в Україні і реалізації нових амбітних спільних проектів», - зазначив він у Твіттері.
Відомо, що Зеленський розповів Куку про стрімкий розвиток ІТ-сектору в Україні та відкриття офісу Apple.
08:03: Українці оформлятимуть електронний закордонний паспорт
14:02: Українські тенісисти взяли срібло на Паралімпіаді-2020
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