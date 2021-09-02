Українські тенісисти взяли срібло на Паралімпіаді-2020 14:02
Українці зможуть подавати заяву на реєстрацію шлюбу в Дії 13:39
У США можуть розпочати виробництво вакцини «Супутник V» 11:50
Фахівці вірять, що смертність українців зросла через аномальну спеку 13:36
Путін оцінив 20 років перебування американців в Афганістані 12:26
Зеленський в США презентував план трансформації України 11:37
В Афганістані залишаються ще близько 200 українців - Кулеба 09:58
Українські плавці здобули ще дві медалі на Паралімпіаді 13:58
Україна заборонила в'їзд авто з придністровськими номерами 12:45
ДТП за участі п’яного нардепа Трухіна – Справу передадуть в ДБР 12:15
Разумков попередив про можливу відставку міністрів у вересні 11:37
Медалі здобули Юрій Дідух і Максим Ніколенко.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 вересня, стало відомо, що в рамках Паралімпіади-2020 в Токіо українці Юрій Дідух і Максим Ніколенко змагалися з командою з Китаю. Вони вони ступилися китайцям в фіналі з рахунком - 0: 2.
Це означає, що українцям дісталися срібні медалі.
14:02: Українські тенісисти взяли срібло на Паралімпіаді-2020
13:39: Українці зможуть подавати заяву на реєстрацію шлюбу в Дії
11:50: У США можуть розпочати виробництво вакцини «Супутник V»
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.