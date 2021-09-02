Українські тенісисти взяли срібло на Паралімпіаді-2020

Аня Мартинюк 02 вересня 2021, 14:02

Медалі здобули Юрій Дідух і Максим Ніколенко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 вересня, стало відомо, що в рамках Паралімпіади-2020 в Токіо українці Юрій Дідух і Максим Ніколенко змагалися з командою з Китаю. Вони вони ступилися китайцям в фіналі з рахунком - 0: 2.

Це означає, що українцям дісталися срібні медалі.