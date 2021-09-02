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Заради зручності громадян.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 вересня, стало відомо, що українці подаватимуть заяву на реєстрацію шлюбу через додаток «Дія». У додатку вони одразу ж й оплачуватимуть адмінзбір.
Послуга стане доступною уже цієї осені.
«Також для зручності громадян і щоб уникнути черг українці зможуть подати заяву для отримання повторних свідоцтв про шлюб, народження, смерті, зміни імені та отримати виписки з Державного реєстру актів цивільного стану громадян», - зазначив керівник з розвитку електронних послуг в Мінціфрах Мстислав Банік.
Він додав, що за 3 роки додаток охопить усі адмінпослуги.
14:02: Українські тенісисти взяли срібло на Паралімпіаді-2020
13:39: Українці зможуть подавати заяву на реєстрацію шлюбу в Дії
11:50: У США можуть розпочати виробництво вакцини «Супутник V»
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