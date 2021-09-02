Українці зможуть подавати заяву на реєстрацію шлюбу в Дії

Аня Мартинюк 02 вересня 2021, 13:39

Заради зручності громадян.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 вересня, стало відомо, що українці подаватимуть заяву на реєстрацію шлюбу через додаток «Дія». У додатку вони одразу ж й оплачуватимуть адмінзбір.

Послуга стане доступною уже цієї осені.

«Також для зручності громадян і щоб уникнути черг українці зможуть подати заяву для отримання повторних свідоцтв про шлюб, народження, смерті, зміни імені та отримати виписки з Державного реєстру актів цивільного стану громадян», - зазначив керівник з розвитку електронних послуг в Мінціфрах Мстислав Банік.

Він додав, що за 3 роки додаток охопить усі адмінпослуги.