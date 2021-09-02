Кліпи Джамали зникли з YouTube

Аня Мартинюк 02 вересня 2021, 13:05

Співачка пояснила, з чим це пов’язано.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 вересня, стало відомо, українська виконавиця Джамала посварилася зі своїм продюсером Ігорем Тарнопольським. З ним вона працювала 11 років. Наразі її кліпи зникли з YouTube-каналу.

Відомо, що продюсер звинуватив співачку в шантажі і маніпуляціях. Сама ж співачка зазначила, що три місяці не співпрацює з продюсером, а ключі від YouTube-каналу належать зараз не їй. За словами Тернопільського, зникнення кліпів пояснюється обмеженням права доступу в зв'язку з верифікацією авторів.