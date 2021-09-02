Байден та Зеленський підбили підсумки свого діалогу

Аня Мартинюк 02 вересня 2021, 12:35

Сторони говорили про підтримку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 вересня, стало відомо, про що говорили лідери України та США. Так, за підсумками діалогу Володимира Зеленського та Джо Байдена, Штати підтвердили готовність й надалі підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України перед обличчям російської агресії.

«Пріоритет при зустрічі з Байденом - це питання безпеки. Зокрема, безпеку в Донбасі, в окупованому Криму, в Чорноморсько-Азовському регіоні та енергетична безпека в Україні і Євросоюзі. Ми передали список з майже 450 затриманих українців президенту США, щоб вимагати їх звільнення спільно», - заявив у Твіттері Зеленський.

Нагадаємо, зустріч президентів відбулася 1 вересня.