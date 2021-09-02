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Наразі ведеться відповідний діалог.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 вересня, стало відомо, що у США можуть зайнятися виробництвом російської вакцини проти ковіду «Супутник V». Але оскільки у Штатах вона не схвалена, її поставлятимуть в інші країни.
Про це повідомили росЗМІ, посилаючись на керівника Американської торгової палати в РФ Алексіса Родзянко. Останній відзначив, що російська вакцина все більше отримує визнання у світі.
Він додав, що наразі ведеться діалог з американськими компаніями.
11:50: У США можуть розпочати виробництво вакцини «Супутник V»
13:36: Фахівці вірять, що смертність українців зросла через аномальну спеку
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