У США можуть розпочати виробництво вакцини «Супутник V»

Аня Мартинюк 02 вересня 2021, 11:50

Наразі ведеться відповідний діалог.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 вересня, стало відомо, що у США можуть зайнятися виробництвом російської вакцини проти ковіду «Супутник V». Але оскільки у Штатах вона не схвалена, її поставлятимуть в інші країни.

Про це повідомили росЗМІ, посилаючись на керівника Американської торгової палати в РФ Алексіса Родзянко. Останній відзначив, що російська вакцина все більше отримує визнання у світі.

Він додав, що наразі ведеться діалог з американськими компаніями.