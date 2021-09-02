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В Україну різко заходить осінь – синоптик

Аня Мартинюк 02 вересня 2021, 11:20
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В Україну різко заходить осінь – синоптик

Стовпчики термометрів покажуть нижчу температуру. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 вересня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що антициклон з центром над Великою Британією визначить погоду в Україні. Завтра, 3 вересня, опадів не очікується.

«Найближчої ночі передбачається +5+10 градусів, протягом дня завтра +14+19 градусів, на Півдні до +20+22 градусів. Вітер дмухатиме з північного заходу, на Півночі, Сході, у Центрі та на Півдні України він ще втримається поривчастим, до сильного», - уточнила вона. 

У Києві вночі +5+8 градусів, вдень +15+18 градусів.

 

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