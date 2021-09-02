В Україну різко заходить осінь – синоптик

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Стовпчики термометрів покажуть нижчу температуру.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 вересня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що антициклон з центром над Великою Британією визначить погоду в Україні. Завтра, 3 вересня, опадів не очікується.
«Найближчої ночі передбачається +5+10 градусів, протягом дня завтра +14+19 градусів, на Півдні до +20+22 градусів. Вітер дмухатиме з північного заходу, на Півночі, Сході, у Центрі та на Півдні України він ще втримається поривчастим, до сильного», - уточнила вона.
У Києві вночі +5+8 градусів, вдень +15+18 градусів.
13:36: Фахівці вірять, що смертність українців зросла через аномальну спеку
12:26: Путін оцінив 20 років перебування американців в Афганістані
11:37: Зеленський в США презентував план трансформації України
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