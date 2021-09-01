Киянину відправили замість айфону цеглину

Фахівці вірять, що смертність українців зросла через аномальну спеку 13:36
Путін оцінив 20 років перебування американців в Афганістані 12:26
Зеленський в США презентував план трансформації України 11:37
В Афганістані залишаються ще близько 200 українців - Кулеба 09:58
Українські плавці здобули ще дві медалі на Паралімпіаді 13:58
Україна заборонила в'їзд авто з придністровськими номерами 12:45
ДТП за участі п’яного нардепа Трухіна – Справу передадуть в ДБР 12:15
Разумков попередив про можливу відставку міністрів у вересні 11:37
Дуров наголосив на небезпеці від надмірного споживання інформації 10:23
Трагедія у Неаполі: Молода українка покінчила з життям після вдалої операції 08:33
Тепер поліція шукає шахраїв.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 вересня, стало відомо, що житель Києва придбав замість iPhone цеглину. Відомо, що чоловік замовив останню модель смартфону й отримав покупку у відділенні пошти. Працівники відділення пошти на Печерську не дозволили оглянути товар, тому покупець оплатив його й одразу ж розпакував.
Так, в ретельно запакованій коробці була цеглина. За словами правоохоронців, інцидент трапився 31 серпня у відділенні Нової пошти. Наразі поліція шукає шахраїв, розпочато кримінальне виробництво за ч.1 ст.190 КК України - шахрайство. Організаторам афери загрожує до трьох років в'язниці.
13:36: Фахівці вірять, що смертність українців зросла через аномальну спеку
12:26: Путін оцінив 20 років перебування американців в Афганістані
11:37: Зеленський в США презентував план трансформації України
09:58: В Афганістані залишаються ще близько 200 українців - Кулеба
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.