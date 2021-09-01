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Киянину відправили замість айфону цеглину

Аня Мартинюк 01 вересня 2021, 14:28
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Киянину відправили замість айфону цеглину

Тепер поліція шукає шахраїв.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 вересня, стало відомо, що житель Києва придбав замість iPhone цеглину. Відомо, що чоловік замовив останню модель смартфону й отримав покупку у відділенні пошти. Працівники відділення пошти на Печерську не дозволили оглянути товар, тому покупець оплатив його й одразу ж розпакував.

Так, в ретельно запакованій коробці була цеглина. За словами правоохоронців, інцидент трапився 31 серпня у відділенні Нової пошти. Наразі поліція шукає шахраїв, розпочато кримінальне виробництво за ч.1 ст.190 КК України - шахрайство. Організаторам афери загрожує до трьох років в'язниці.

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