Киянину відправили замість айфону цеглину

Аня Мартинюк 01 вересня 2021, 14:28

Тепер поліція шукає шахраїв.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 вересня, стало відомо, що житель Києва придбав замість iPhone цеглину. Відомо, що чоловік замовив останню модель смартфону й отримав покупку у відділенні пошти. Працівники відділення пошти на Печерську не дозволили оглянути товар, тому покупець оплатив його й одразу ж розпакував.

Так, в ретельно запакованій коробці була цеглина. За словами правоохоронців, інцидент трапився 31 серпня у відділенні Нової пошти. Наразі поліція шукає шахраїв, розпочато кримінальне виробництво за ч.1 ст.190 КК України - шахрайство. Організаторам афери загрожує до трьох років в'язниці.