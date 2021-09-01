ДТП в Австрії – Загинули двоє українських хлопчиків

Аня Мартинюк 01 вересня 2021, 14:05

В результаті аварії виник півторакілометровий затор.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 вересня, стало відомо про ДТП в Австрії за участю української сім'ї. За попередніми даними, 31 серпня машина з італійськими номерами зламалася на трасі. Авто зупинилося й в результаті в нього врізалась інша автівка, яка рухалась на великій швидкості.

Відомо, що в результаті аварії загинули двоє українських хлопчиків двох та шести років, які сиділи в зламаному авто. Австрійська газета Kronen Zeitung повідомила, що батьки дітей, 42 и 34 років, отримали травми. Їх доставили до лікарні міста Бадена.

40-річний водій авто, який влетів в стоячий транспортний засіб, отримав легкі травми. На місце події прибули два аварійні вертольоти. В результаті аварії виник затор довжиною в понад півтора кільметра.