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А саме у червні поточного року.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 вересня, українські синоптики повідомили, що у червні 2021 року в Україні померло на 4,1 тисяч, або ж на 9,2%, осіб більше, ніж у середньому в 2015-2019 роках. Уточнюється, що від ковіду померло 1,4 тисячі людей.
Фахівці вважають, що на збільшення смертності могла вплинути спека, досягши +35,5 градусів. Фахівці Національної академії наук (НАН) України уточнили, найбільше смертність зросла в Києві. А саме на 21,3%.
13:36: Фахівці вірять, що смертність українців зросла через аномальну спеку
12:26: Путін оцінив 20 років перебування американців в Афганістані
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09:58: В Афганістані залишаються ще близько 200 українців - Кулеба
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