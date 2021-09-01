Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Українських вчителів не змушуватимуть вакцинуватися
  • Приватбанк закриє понад 300 відділень – Тисячі працівників залишаться без роботи
  • Україна розірве контракт з постачальником вакцини CoviShield - Ляшко

Фахівці вірять, що смертність українців зросла через аномальну спеку

Аня Мартинюк 01 вересня 2021, 13:36
Версія для друку
Фахівці вірять, що смертність українців зросла через аномальну спеку

А саме у червні поточного року. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 вересня, українські синоптики повідомили, що у червні 2021 року в Україні померло на 4,1 тисяч, або ж на 9,2%, осіб більше, ніж у середньому в 2015-2019 роках. Уточнюється, що від ковіду померло 1,4 тисячі людей.

Фахівці вважають, що на збільшення смертності могла вплинути спека, досягши +35,5 градусів. Фахівці Національної академії наук (НАН) України уточнили, найбільше смертність зросла в Києві. А саме на 21,3%. 

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції