В школи України пішли 400 тисяч першокласників

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Також навчання в університетах почали 130 тисяч першокурсників.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 вересня, стало відомо, що в школи України пішли 400 тисяч учнів перших класів. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Він також привітав з 1 вересня школярів.
За його словами, в університети України поступили 130 тисяч першокурсників.
«Коронавірус випробовував нас на міцність, на стійкість до стресів і здатність навчати за будь-яких умов. Але українська освіта, завдяки талановитим педагогам і цілеспрямованим батькам наших учнів, гідно впоралася з усіма викликами дистанційного навчання», - заявив він.
За його словами, Україна впевнено перетворюється на «освітньо-інноваційний хаб міжнародного значення».
12:26: Путін оцінив 20 років перебування американців в Афганістані
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09:58: В Афганістані залишаються ще близько 200 українців - Кулеба
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