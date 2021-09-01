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В школи України пішли 400 тисяч першокласників

Аня Мартинюк 01 вересня 2021, 12:58
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В школи України пішли 400 тисяч першокласників

Також навчання в університетах почали 130 тисяч першокурсників.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 вересня, стало відомо, що в школи України пішли 400 тисяч учнів перших класів. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Він також привітав з 1 вересня школярів.

За його словами, в університети України поступили 130 тисяч першокурсників.

«Коронавірус випробовував нас на міцність, на стійкість до стресів і здатність навчати за будь-яких умов. Але українська освіта, завдяки талановитим педагогам і цілеспрямованим батькам наших учнів, гідно впоралася з усіма викликами дистанційного навчання», - заявив він.

За його словами, Україна впевнено перетворюється на «освітньо-інноваційний хаб міжнародного значення».

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