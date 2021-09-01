Путін оцінив 20 років перебування американців в Афганістані 12:26
Зеленський в США презентував план трансформації України 11:37
В Афганістані залишаються ще близько 200 українців - Кулеба 09:58
Українські плавці здобули ще дві медалі на Паралімпіаді 13:58
Україна заборонила в'їзд авто з придністровськими номерами 12:45
ДТП за участі п’яного нардепа Трухіна – Справу передадуть в ДБР 12:15
Разумков попередив про можливу відставку міністрів у вересні 11:37
Дуров наголосив на небезпеці від надмірного споживання інформації 10:23
Трагедія у Неаполі: Молода українка покінчила з життям після вдалої операції 08:33
Приватбанк закриє понад 300 відділень – Тисячі працівників залишаться без роботи 13:37
Він розповів, як діяв би сам.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 вересня, стало відомо, що російський президент Володимир Путін прокоментував ситуацію з Афганістаном. Як відомо, двадцятирічна американська операція в Афганістані, на яку було витрачено чимало грошей, завершилась фіаско.
За словами Путіна, присутність США в Афганістані як «цивілізованих людей» принесла нульовий результат та привела до трагедії.
Путін додав, що потрібно було акуратно і не поспішаючи допомагати людям, підтримуючи позитивні тенденції.
12:26: Путін оцінив 20 років перебування американців в Афганістані
11:37: Зеленський в США презентував план трансформації України
09:58: В Афганістані залишаються ще близько 200 українців - Кулеба
13:58: Українські плавці здобули ще дві медалі на Паралімпіаді
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.