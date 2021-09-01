Путін оцінив 20 років перебування американців в Афганістані

Аня Мартинюк 01 вересня 2021, 12:26

Він розповів, як діяв би сам.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 вересня, стало відомо, що російський президент Володимир Путін прокоментував ситуацію з Афганістаном. Як відомо, двадцятирічна американська операція в Афганістані, на яку було витрачено чимало грошей, завершилась фіаско.

За словами Путіна, присутність США в Афганістані як «цивілізованих людей» принесла нульовий результат та привела до трагедії.

Путін додав, що потрібно було акуратно і не поспішаючи допомагати людям, підтримуючи позитивні тенденції.