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Путін оцінив 20 років перебування американців в Афганістані

Аня Мартинюк 01 вересня 2021, 12:26
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Путін оцінив 20 років перебування американців в Афганістані

Він розповів, як діяв би сам. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 вересня, стало відомо, що російський президент Володимир Путін прокоментував ситуацію з Афганістаном. Як відомо, двадцятирічна американська операція в Афганістані, на яку було витрачено чимало грошей, завершилась фіаско. 

За словами Путіна, присутність США в Афганістані як «цивілізованих людей» принесла нульовий результат та привела до трагедії.

Путін додав, що потрібно було акуратно і не поспішаючи допомагати людям, підтримуючи позитивні тенденції.

 

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