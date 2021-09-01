Зеленський в США презентував план трансформації України

Аня Мартинюк 01 вересня 2021, 11:37

Документ є інструментом для розвитку стратегічного партнерства зі США.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 вересня, український президент Володимир Зеленський презентував план трансформації України на найближчі 5-10 років. Він має назву A Greater Justice and Opportunity - Building Prosperous and Resilient Ukraine.

Як відомо, наразі український лідер знаходиться у США, де зустрінеться з Джо Байденом.

План Зеленського являє собою 80 амбітних проектів. На них він планує витратити 277 мільярдів доларів. Про це йдеться на сайті Офісу президента.