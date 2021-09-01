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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 вересня, український президент Володимир Зеленський презентував план трансформації України на найближчі 5-10 років. Він має назву A Greater Justice and Opportunity - Building Prosperous and Resilient Ukraine.
Як відомо, наразі український лідер знаходиться у США, де зустрінеться з Джо Байденом.
План Зеленського являє собою 80 амбітних проектів. На них він планує витратити 277 мільярдів доларів. Про це йдеться на сайті Офісу президента.
12:26: Путін оцінив 20 років перебування американців в Афганістані
11:37: Зеленський в США презентував план трансформації України
09:58: В Афганістані залишаються ще близько 200 українців - Кулеба
13:58: Українські плавці здобули ще дві медалі на Паралімпіаді
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