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Моргенштерн відповів Гордону на питання, чий Крим

Аня Мартинюк 01 вересня 2021, 11:03
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Моргенштерн відповів Гордону на питання, чий Крим

Вивести на конфлікт репера не вийшло. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 вересня, стало відомо, що відомий російський репер Моргенштерн дав інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. Як відомо, виконавцю заборонили в'їзд в Україну.

Так, Моргенштерн відповів на ключове запитання – чий Крим.

«Крим – кримчан», - відповів він.

Гордон спробував витягнути конкретнішу відповідь, однак марно. 

 

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