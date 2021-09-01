Моргенштерн відповів Гордону на питання, чий Крим

Аня Мартинюк 01 вересня 2021, 11:03

Вивести на конфлікт репера не вийшло.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 вересня, стало відомо, що відомий російський репер Моргенштерн дав інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. Як відомо, виконавцю заборонили в'їзд в Україну.

Так, Моргенштерн відповів на ключове запитання – чий Крим.

«Крим – кримчан», - відповів він.

Гордон спробував витягнути конкретнішу відповідь, однак марно.