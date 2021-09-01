Моргенштерн відповів Гордону на питання, чий Крим

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Вивести на конфлікт репера не вийшло.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 вересня, стало відомо, що відомий російський репер Моргенштерн дав інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. Як відомо, виконавцю заборонили в'їзд в Україну.
Так, Моргенштерн відповів на ключове запитання – чий Крим.
«Крим – кримчан», - відповів він.
Гордон спробував витягнути конкретнішу відповідь, однак марно.
09:58: В Афганістані залишаються ще близько 200 українців - Кулеба
13:58: Українські плавці здобули ще дві медалі на Паралімпіаді
12:45: Україна заборонила в'їзд авто з придністровськими номерами
12:15: ДТП за участі п’яного нардепа Трухіна – Справу передадуть в ДБР
11:37: Разумков попередив про можливу відставку міністрів у вересні
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