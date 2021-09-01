В Афганістані залишаються ще близько 200 українців - Кулеба

Аня Мартинюк 01 вересня 2021, 09:58

Кількість бажаючих покинути Афганістан постійно змінюється.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 вересня, глава українського МЗС Дмитро Кулеба зробив важливу заяву під час робочого візиту в складі української делегації в США. За його словами, ситуація з охочими покинути Афганістан постійно змінюється. З'являється все більше бажаючих покинути країну.

Так, наразі в захопленій талібами країні знаходится близько 200 громадян України. Вони чекають на евакуацію.

Як повідомлялось раніше, Україна евакуювала 400 осіб з Кабула. Для цього було задіяно три літаки.