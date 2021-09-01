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Кількість бажаючих покинути Афганістан постійно змінюється.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 вересня, глава українського МЗС Дмитро Кулеба зробив важливу заяву під час робочого візиту в складі української делегації в США. За його словами, ситуація з охочими покинути Афганістан постійно змінюється. З'являється все більше бажаючих покинути країну.
Так, наразі в захопленій талібами країні знаходится близько 200 громадян України. Вони чекають на евакуацію.
Як повідомлялось раніше, Україна евакуювала 400 осіб з Кабула. Для цього було задіяно три літаки.
09:58: В Афганістані залишаються ще близько 200 українців - Кулеба
13:58: Українські плавці здобули ще дві медалі на Паралімпіаді
12:45: Україна заборонила в'їзд авто з придністровськими номерами
12:15: ДТП за участі п’яного нардепа Трухіна – Справу передадуть в ДБР
11:37: Разумков попередив про можливу відставку міністрів у вересні
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