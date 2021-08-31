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Українські плавці здобули ще дві медалі на Паралімпіаді

Аня Мартинюк 31 серпня 2021, 13:58
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Українські плавці здобули ще дві медалі на Паралімпіаді

Українці взяли два золота та бронзу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 серпня, стало відомо, що український плавець Андрій Трусов взяв ще одну золоту медаль на Парадімпіаді-2020 в Токіо. Спортсмен переміг на дистанції 50 метрів на спині стилем S7.

Ще один плавець Євген Богодайко взяв бронзову медаль. Також золото взяв Максим Кріпак в запливі на дистанції 100 метрів батерфляєм.

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