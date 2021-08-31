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Українці взяли два золота та бронзу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 серпня, стало відомо, що український плавець Андрій Трусов взяв ще одну золоту медаль на Парадімпіаді-2020 в Токіо. Спортсмен переміг на дистанції 50 метрів на спині стилем S7.
Ще один плавець Євген Богодайко взяв бронзову медаль. Також золото взяв Максим Кріпак в запливі на дистанції 100 метрів батерфляєм.
13:58: Українські плавці здобули ще дві медалі на Паралімпіаді
12:45: Україна заборонила в'їзд авто з придністровськими номерами
12:15: ДТП за участі п’яного нардепа Трухіна – Справу передадуть в ДБР
11:37: Разумков попередив про можливу відставку міністрів у вересні
10:23: Дуров наголосив на небезпеці від надмірного споживання інформації
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