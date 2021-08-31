Українські плавці здобули ще дві медалі на Паралімпіаді

Аня Мартинюк 31 серпня 2021, 13:58

Українці взяли два золота та бронзу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 серпня, стало відомо, що український плавець Андрій Трусов взяв ще одну золоту медаль на Парадімпіаді-2020 в Токіо. Спортсмен переміг на дистанції 50 метрів на спині стилем S7.

Ще один плавець Євген Богодайко взяв бронзову медаль. Також золото взяв Максим Кріпак в запливі на дистанції 100 метрів батерфляєм.