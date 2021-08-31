Озвучені зарплати співробітників держкомпанії «Дія»

Аня Мартинюк 31 серпня 2021, 13:40

Зарплату гендиректора не розсекретили.

Новину передає «Преса України».

У Міністерстві цифровий трансформації України розповіли, які зарплати мають співробітники державної IT-компанії «Дія». Як відомо, остання відповідає за розвиток однойменного додатку, за допомогою якого українці мають доступ до адмінпослуг.

Наразі в «Дії» трудяться 48 осіб. Зарплата гендиректора невідома, а зарплати базових фахівців становить 12500 грн.

Зарплата адміністратора коливається в межах 20 375 - 46 875 грн.