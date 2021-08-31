Озвучені зарплати співробітників держкомпанії «Дія»

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Зарплату гендиректора не розсекретили.
Новину передає «Преса України».
У Міністерстві цифровий трансформації України розповіли, які зарплати мають співробітники державної IT-компанії «Дія». Як відомо, остання відповідає за розвиток однойменного додатку, за допомогою якого українці мають доступ до адмінпослуг.
Наразі в «Дії» трудяться 48 осіб. Зарплата гендиректора невідома, а зарплати базових фахівців становить 12500 грн.
Зарплата адміністратора коливається в межах 20 375 - 46 875 грн.
13:58: Українські плавці здобули ще дві медалі на Паралімпіаді
12:45: Україна заборонила в'їзд авто з придністровськими номерами
12:15: ДТП за участі п’яного нардепа Трухіна – Справу передадуть в ДБР
11:37: Разумков попередив про можливу відставку міністрів у вересні
10:23: Дуров наголосив на небезпеці від надмірного споживання інформації
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