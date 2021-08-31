Українці тримають «в тіні» $50 млрд – Гетманцев

Аня Мартинюк 31 серпня 2021, 13:10

Влада хоче бачити заощадження українців.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 серпня, глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що українці тримають «в тіні» $50 млрд. За його словами, влада хоче вивести «в білу» хочаб частину коштів.

«Ми говоримо, що 50 млрд доларів - це гроші, які лежать у наших громадян "в тіні", і ми хочемо хоча б третину вивести в "білу"», - заявив він.

Нардеп вірить, що одного року достатньо для того, щоб реалізувати закон про податкову амністію. Це допоможе українцям самим вивести гроші «з тіні» перед тим, як до них будуть задіяні додаткові заходи. Ще одна мета – показати гроші, які українці привозять з-за кордону та тримають «під матрацами».