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Україна заборонила в'їзд авто з придністровськими номерами

Аня Мартинюк 31 серпня 2021, 12:45
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Україна заборонила в'їзд авто з придністровськими номерами

Стала відома причина такого ходу подій. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 серпня, стало відомо, що з 1 вересня в Україну заборонено в’їзд автомобілів з Придністров'я. Мова йде про авто, які не мають номерних знаків узгодженого або нейтрального зразка.

Відповідну заяву зробили в Державній прикордонній служба. Як зазначається на сайті відомства, про зміни по лінії прикордонно-представницького апарату молдавській стороні повідомили.

Відповідні зміни вступають в дію відповідно до доручення Кабміну та ноти МЗС України.

 

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