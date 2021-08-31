Україна заборонила в'їзд авто з придністровськими номерами

Аня Мартинюк 31 серпня 2021, 12:45

Стала відома причина такого ходу подій.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 серпня, стало відомо, що з 1 вересня в Україну заборонено в’їзд автомобілів з Придністров'я. Мова йде про авто, які не мають номерних знаків узгодженого або нейтрального зразка.

Відповідну заяву зробили в Державній прикордонній служба. Як зазначається на сайті відомства, про зміни по лінії прикордонно-представницького апарату молдавській стороні повідомили.

Відповідні зміни вступають в дію відповідно до доручення Кабміну та ноти МЗС України.