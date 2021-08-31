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Стала відома причина такого ходу подій.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 серпня, стало відомо, що з 1 вересня в Україну заборонено в’їзд автомобілів з Придністров'я. Мова йде про авто, які не мають номерних знаків узгодженого або нейтрального зразка.
Відповідну заяву зробили в Державній прикордонній служба. Як зазначається на сайті відомства, про зміни по лінії прикордонно-представницького апарату молдавській стороні повідомили.
Відповідні зміни вступають в дію відповідно до доручення Кабміну та ноти МЗС України.
13:58: Українські плавці здобули ще дві медалі на Паралімпіаді
12:45: Україна заборонила в'їзд авто з придністровськими номерами
12:15: ДТП за участі п’яного нардепа Трухіна – Справу передадуть в ДБР
11:37: Разумков попередив про можливу відставку міністрів у вересні
10:23: Дуров наголосив на небезпеці від надмірного споживання інформації
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