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ДТП за участі п’яного нардепа Трухіна – Справу передадуть в ДБР

Аня Мартинюк 31 серпня 2021, 12:15
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ДТП за участі п’яного нардепа Трухіна – Справу передадуть в ДБР

Відповідну заяву зробив Денис Монастирський.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 серпня, стало відомо, що міністр МВС Денис Монастирський прокоментував ДТП за участю «слуги народу» Олександра Трухіна. За його словами, після встановлення слідством, хто був за кермом автомобіля нардепа, справу передадуть в ДБР.

Більше деталей з цього приводу він не навів. Як відомо, ДТП трапилась 23 серпня. За попередніми даними, Ауді 34-річного нардепа Олександра Трухіна в'їхало в Ford, який зупинився на червоне світло світлофора. В результаті постраждали глава комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі та його помічник. Вони знаходились у Форді. Відомо, що за кермом Ауді був Трухін. Він був у стані алкогольного сп’яніння.

ЗМІ опублікували резонансну новину, але згодом почали активно її видаляти. Незалежні українські ЗМІ повідомили, що виданням просто запропонували гроші за те, щоб новину видалили або відредагували. 

 

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